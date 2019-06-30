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إعفاء حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:22 م
إعفاء حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين
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الفجر السعودي
 
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كشف مركز الإقامة المميزة، حقيقة إعفاء حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين.

وأوضح أن قرار مجلس الوزارة الصادر بالموافقة على نظام الإقامة المميزة يتضمن عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

كان المركز قد أفاد من قبل بأنه ليس على أفراد أسرة المتقدم من الأزواج والأولاد، من لم يتجاوز إحدى وعشرون عامًا، دفع المقابل المالي الخاص بالإقامة المميزة.
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