محافظ القليوبية يبحث مع رؤساء المدن تنفيذ خطة 2019-2020  في الرصف والنظافة والإنارة (صور)

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم إجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد احمد على السكرتير العام واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية واشرف عطوة مدير عام التخطيط والمتابعة ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى،لمناقشة لتحديد الخطوات التنفيذية والتفصيلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية في مواعيدها المقررة خطة 2019-2020 والتى تبلغ اعتمادها 400 مليون جنيه.



وناقش مرزوق خلال الاجتماع سبل الاستفادة من الخطة فى مجال رصف الطرق وخاصة رصف القطاعات السكنية بالانترلوك وكذلك سبل دعم مجال النظافة والإنارة وتحسين البيئة وقطاع الامن والاطفاء والطرق ومطالب الرصف ومطالب شراء المعدات والعربات الخاصة بالنظافة بالاضافة الى استعراض المشروعات المشتركة والتى تم تخصيص اعتماد قدره304445 جنيه حيث تم استعراض خطة مدينة كفر شكر والتى تبلغ اعتمادتها 12 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها، وبالنسبة لمدينة بنها تبلغ اعتمادتها 30 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها كما تبلغ اعتمادات مدينة طوخ 25 مليون جنيه تم توزيعها على المدينة والقرى التابعة لها، وتبلغ اعتمادات مدينة قها 7 مليون جنيه وتبلغ اعتمادات مدينة شبين القناطر 25 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها وكذلك تبغل اعتمادات مدينة الخانكة 24 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها.





وبالنسبة لمدينة الخصوص تم تخصيص 16 مليون جنيه اعتمادات لها، وتبلغ مدينة قليوب 26 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها، وتبلغ مدينة القناطر الخيرية 21 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها وتبلغ اعتمادات حى غرب شبرا الخيمة 21 مليون جنيه وبالنسبة لحى شرق شبرا الخيمة يبلغ الاعتمادات 20 مليون جنيه.



وأكد على عدم رد الشىء لاصله الا بانتهاء استكمال جميع المرافق للشارع من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات،وفى حالة تاخر ادراج الشارع فى خطة الغاز بعد 2-3 سنة يتم تنفيذ رد الشىء لاصله، مشددا على الاستغلال الأمثل الاعتمادات المتبقية في مجال رد الشئ لأصله وطرح المشروعات بصفة مستمرة بشكل يضمن السرعة فى الانجاز طبقا للمواصفات والاستفادة القصوى من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وحسن توظيفها مشيرا الى ضرورة إعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهان البلدورات ومراجعة أعمدة الانارة بالشوارع وتأمينها وازالة أية أتربة بجوار الأرصفة والاهتمام بالتشجير.





