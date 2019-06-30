مواصفات عارضات "ديفيليه" هاني البحيري في "أسبوع الموضة الفرنسي" لشتاء 2020 (صور)

وقع اختيار مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري على عدد من عارضات الأزياء اللاتي من المقرر أن تتألق بمجموعة البحيري لشتاء وخريف 2020 التي من المقرر أن يقدمها مساء اليوم الأحد في افتتاح فعاليات مشاركته بأسبوع الموضة الفرنسي العالمي المقام داخل فندق الريتز بالعاصمة باريس ضمن 50 مصمم أزياء من مختلف دول العالم من خبراء الخياطة الراقية والهوت كوتيورمنهم ديور وشانيل وايلي صعب وزهير مراد وفلانتينو.

جاء اختيار البحيري للعارضات اللاتي تقدمن للمشاركة بالديفيليه الخاص به من الفرنسيات والروسيات والايطاليات بمقايس عالمية من حيث متوسط الطول الذي لا يقل عن 180 سم والوزن الذي يتراوح من 60 الي 65 كيلو جرام بالاضافة الى حجم الحذاء بمتوسط مقاس 40 .. و غيرها المواصفات التي تتماشي مع ابراز تصاميم البحيري المتنوعة في أسبوع الموضة الفرنسي.

كما يترقب العديد من نجمات ومشاهير العالم عرض البحيري الذي يحمل كل عام العديد من المفاجآت خاصة أنه المصري الوحيد المشارك بـ"أسبوع الموضة الفرنسي" للعام الـ 15 على التوالي وصاحبه في كل عروضه خبير التجميل المصري العالمي محمد الصغير.

وكان مصمم الأزياء المصري العالمى هانى البحيرى قد تم اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث .

يعد "هانى البحيرى" سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا كأول مصرى بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان.

كما أنفرد" هانى البحيري" للعام الثانى على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم حيث ارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى 10 مليون دولار حيث رصع بالكامل وبشكل يدى بحبات من الالماس الحر.