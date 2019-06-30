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نواف العنزي يخوض أول تجاربه في رمضان 2020

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:20 م
نواف العنزي يخوض أول تجاربه في رمضان 2020
نواف العنزي
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الفجر الفني
 
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يستعد الإعلامي نواف العنزي، خوض أول تجاربه التمثيلية عن طريق دخوله عالم الفن من باب الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، مشيرا الي ان العمل سيكون عبارة عن مسلسل تليفزيوني يشارك فيه عدد من الفنانين بالوطن العربي.

 

وقال نواف العنزي في تصريحات صحفية له إن مؤلف العمل يباشر كتابته تمهيدا لتنفذيه مع المخرج مشيرا الي ان أسماء فريق العمل بالكامل والجهة المنتجة ستكون مفاجأة وسيتم الإعلام من خلال مؤتمر صحفي عن كافة التفاصيل .

 

ويعد نواف العنزي هو من أحد الإعلاميين الكبار في الخليج وكانت اخر اعماله من خلال برنامجه "الغبقة الرمضانية" على قناة فنون، وهو اعلامي كويتي قد سبق له تقديم برنامج الاكيل الكويتي علي قناة فنون العام الماضي والذي حقق نجاحا باهرا.

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