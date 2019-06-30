بعد مشاركته في قمة العشرين.. الرئيس السيسي يصل القاهرة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، قادمًا من اليابان، بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام.

وكان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته في أوساكا بالسيد إيشيرو كاشيتاني، رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو، والتي تعد الذراع التجاري لمجموعة تويوتا إحدى أكبر الشركات اليابانية على مستوى العالم.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد في مستهل اللقاء أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مؤكداً سيادته امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محوراً هاماً لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، خاصة في مجال صناعة السيارات وذلك بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى تربطها بالعديد من هذه الدول.





كما أشاد الرئيس بنشاط شركة تويوتا تسوشو الممتد في مصر علي مدار عشرات السنين، مشيراً سيادته إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها، لاسيما في ضوء المشروعات القومية التي تدشنها وتنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وما سيضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجستية، بالإضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية، خاصةً فى قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلاً عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لجذب الاستثمار وتيسير إجراءاته.





وأضاف السفير بسام راضي أن السيد "كاشيتاني" استعرض خلال اللقاء المشروعات التي تدرس شركة تويوتا تسوشو تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل اعتزام الشركة العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري من خلال العديد من المشروعات التنموية التي يتم طرحها.





كما نوه السيد "كاشيتاني" إلى أنه سيواصل التشاور والتنسيق مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة من أجل تنفيذ مشروعات الشركة في مصر، واستطلاع الفرص المتاحة للتوسع في أنشطتها.



