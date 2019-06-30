كهربا يشعل أزمة كبرى في الزمالك ويرفض قرارات الإدارة

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف الأخير من الخضوع لجلسة التحقيق بالنادي خلال الساعات المقبلة.

وكان الزمالك قد قرر إحالة كهربا للتحقيق على خلفية غيابه عن التدريبات طوال الأيام الماضية ورفضه الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن كهربا لن يحضر لجلسة التحقيق ولا يعترف بها من الأساس ومتمسك بالرحيل عن الفريق وعدم الاستمرار معهم.

وتسائل كهربا بعد علمه بخضوعه للتحقيق "كيف يحققون معي وأنا لم أحصل على راتب في آخر 4 شهور مع الزمالك".

وغاب كهربا عن تدريبات الزمالك منذ بداية فترة الإعداد رافضًا الاستمرار مع الفريق على خلفية توتر العلاقة بينه وبين الإدارة.

ويرغب كهربا في زيادة عقده مع الزمالك إلى 15 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة النادي في الأيام الماضية.