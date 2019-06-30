تشكيل لجان لجرد المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق بالفيوم

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قال المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزاره تموين الفيوم، أن اليوم الأحد، قامت لجان بجميع إدارات التموين بعمل جرد للدقيق بالمخابز البلدية والمطاحن ومستودعات الدقيق فى كافة أنحاء المحافظة لمعرفة وحصر الرصيد الفعلى للدقيق بعد الانتهاء من الإنتاج ليوم ٣٠ -٦-٢٠١٩ م، بناءً على التوجيه الوزارى برقم ١٢ لسنه ٢٠١٩ للجرد الفعلى لارصده المطاحن والمخابز البلدية.



وأكد وكيل وزارة التموين المحاسب عبد الفتاح شرف أن اليوم هو الفرصة الأخيرة أمام المخابز والمطاحن والمستودعات لإنهاء الجرد الفعلي بكل ما لديهم من دقيق أرصدة فعلية بالمخبز، وكذا أرصدة مستودعات الدقيق التى تقوم بصرف الدقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بنهاية يوم 30 – 6 – 2019، بما لا يؤثر على توافر الخبز بالمنطقة.