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العسكري السوداني يؤكد استعداده للتفاوض الفوري مع المعارضة

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:16 م
العسكري السوداني يؤكد استعداده للتفاوض الفوري مع المعارضة
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وكالات
 
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أعرب المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عن استعداده للتفاوض الفوري ردا على مبادرة مشتركة بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة بين المجلس وقوى الاحتجاج، المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال بيان لإعلام المجلس العسكري، اليوم الأحد 30 يونيو: "سلم الفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، بالقصر الجمهوري، مبعوثي الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا رد المجلس على الورقة الأفريقية الإثيوبية المشتركة".

وقال الفريق كباشي: "الوثيقة، التي قدمناها للمبعوثين تمثل وجه نظرة المجلس، وهي ورقة تفاوضية أكدنا فيها أن مقترح الاتحاد الأفريقي يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض، وأننا جاهزون للتفاوض اعتبارا من اليوم".

وأضاف كباشي، بحسب البيان: "إننا نأمل في حل سياسي شامل باستصحاب الجميع، وفي أقل وقت، وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وأن أية جهود أخرى يجب أن تكون بالتنسيق معه".

وكانت قوى الحرية والتغيير، التي تتزعم الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير في أبريل الماضي، قد أعلنت عن إطلاق ما أسمته بـ "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، اليوم الأحد.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكريوالمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

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