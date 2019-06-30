جوارديولا يعلق على عودة نيمار لبرشلونة

أجرت صحيفة أرا الكتالونية حوار مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب برشلونة السابق ومانشستر سيتي الحالي تحدث خلاله عن إمكانية عودة الدولي البرازيلي نيمار للبلوجرانا قادماً من باريس سان جيرمان.





وأوضح بيب أن نيمار لاعب ذو قدرات غير عادية لكن مع عودته لصفوف الفريق قد يختلف اللاعب نفسه عما كان عليه قبل رحيله عن البرسا، وهو نفس الأمر مع جوارديولا ذاته.





لكن المدرب الإسباني الكبير عاد ليؤكد على قدرات نيمار وعدم وجود أي شكوك حول مدى فائدة هذه الصفقة لبرشلونة، كما أضاف جوارديولا أن مشكلة وسط الملعب ظهرت في الفريق أثناء فترة المدرب لويس إنريكي.





وأضاف بيب المنافسين اخترعوا طريقة لمواجهة برشلونة بالاعتماد على الكرات العالية في الهجوم المضاد للخروج من الضغط الذي كان يقوم به لاعبي البلوجرانا تحت قيادته عندما كان يشرف على تدريب الفريق.



