يلا شوت nigeria GOL مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر| كورة لايف HD ماتش نيجيريا ومدغشقر live canal puls

مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم الأحد 30-6-2019 عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب مدغشقر، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.





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وسوف تنطلق أحداث مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم الأحد على ملعب الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة بتوقيت تونس، وفي الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات العرية المتحدة وسلطنة عمان.





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ومن المقرر أن تنقل أحداث مباراة نيجيريا ومدغشقر مباشرة من خلال شبكة قنوات بي إن سبوتس بوصفها الناقل الرسمي والحصري لكأس الأمم الإفريقية 2019 وذلك عبر قناة بي إن سبورتس ماكس تو Max 2 beIN sport ، كما تنقل المباراة عبر قناة تايم سبورت المصرية time sport ببثها الأرضي والفضائي.





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يتوقع الكثيرون أن يبدأ جيرنو روهر المدير الفني للمنتخب النيجري بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: دانيال أكبيي، خط الدفاع: ليون بالوجن – كينيث أوميريو – أولوفيسايو أينا – شيدوزي أوازيم، خط الوسط: ويلفريد نديدي – أوجينكارو إيتيبو– أليكس إيوبي – أحمد موسى – موسى سيمون ، خط الهجوم : أوديون إيجالو.





بينما يتوقع الكثيرون أن يبدأ نيكولاس ديبوي مباراة نيجيريا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ميلفن أدريين، خط الدفاع: جيروميه مومبريس – رومان ميتانير – توماس فونتين – باسكال رازاكانا نتينانيا ، خط الوسط: أنيست أندريانا نتيناينا – ماركو أيلايما هاريترا – إبراهيم أمادا – تشارلز أندريمتسينورو – لالاينا نومينجانا هاري، خط الهجوم: فانيفا أنديرياتيسما.





ومن الجدير بالذكر انه يتصدر المنتخب النيجيري المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلفه مدغشقر برصيد 4 نقاط، وتأتي غينيا فى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب بوروندي المجموعة بدون رصيد من النقاط.



