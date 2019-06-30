مدافع ريال مدريد يحسم مصيره مع الملكي

أبرمت إدارة ريال مدريد العديد من الصفقات هذا الصيف أحدها كان قلب الدفاع البرازيلي الشاب ميليتاو والذي سيكون بديل كلاً من سيرخيو راموس ورفائيل فاران.









وصول ميليتاو وضع مستقبل الثنائي الإسباني ناتشو فيرنانديز وخيسوس فاييخو على المحك حيث أنهما يلعبا في نفس المركز في قلب الدفاع.









وأدلى فاييخو ببعض التصريحات اليوم حول مستقبله قبيل انطلاق مباراة منتخب بلاده للشباب أمام ألمانيا في نهائي كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عام.









وصرح خيسوس قائلاً: أنا أركز بشدة على المنتخب الوطني، ولكني أريد البقاء في مدريد، أنا سعيد للغاية وأطمح لتحقيق النجاحات في النادي.









وكان صاحب ال22 عام قد شارك الموسم الماضي في سبعة مباريات فقط مع الريال في مختلف البطولات.



