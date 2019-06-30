خاص - نكشف الصفقات التي طلبها لاسارتي في الصيف
الأحد 30/يونيو/2019 - 06:08 م
عمرو مصطفي
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عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل لبحث الصفقات المطلوب التعاقد معها في الموسم المقبل.
وأعلنت اللجنة عن حاجة الأهلي لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي بلاعب أو اثنين على أقصى تقدير.
وتمسك لاسارتي بضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي في الصيف المقبل وتدعيم خط دفاع الأهلي ووضع مدافع الدراويش كخيار أول في الصفقات الجديدة.
كما تمسك مدرب الأهلي بضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لتدعيم خط الهجوم خاصة في حال رحيل المغربي وليد أزارو للاحتراف الخارجي.
وحدد لاسارتي حسام حسن مهاجم سموحة كبديل ثاني لمهاجم المقاولون العرب في حال تعثر الصفقة في الموسم الجديد.
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