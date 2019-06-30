خالد الجندي عن ذكرى ثورة 30 يونيو: الحمد لله الذي أعاد لنا وطننا وديننا (فيديو)
الأحد 30/يونيو/2019 - 06:09 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، قائلا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذى أعاد لنا وطننا وديننا، وأعاد لمصر كرامتها وهيبتها التي حاولوا الاعتداء عليها".
وأضاف الجندى، خلال تديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الحمد لله على نعمة ثورة 30 يونيو".
وتابع: "قبل هذا التاريخ كاد أن يضيع الدين على أيدي هؤلاء الارهابيين، الذين خلطوا الدين بالسياسة لتحقيق مخططاتهم".
Advertisements