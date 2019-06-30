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سوسن بدر تكشف عن أحفادها لأول مرة

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:02 م
سوسن بدر تكشف عن أحفادها لأول مرة
سوسن بدر
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الفجر الفني
 
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كشفت الفنانة سوسن بدر، لأول مرة عن أحفادها "ملك ويوسف" بصورة نشرتها عبر "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "احفادى ملك ويوسف فى طريقنا للأردن إن شاء الله".

سوسن بدر قدمت آخر أعمالها مسلسل "هوجان" بطولة النجم محمد امام، حيث ظهرت كضيفة شرف فى شخصية خالته، وحققت نجاحا كبيرا وقت ظهورها، والتى لقبها الجمهور بـ"نفرتيتى" الدراما المصرية، المسلسل من انتاج سينرجى، وتأليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل، وشارك فى بطولته رياض الخولى، صلاح عبد الله، عايدة رياض، ميرنا نور الدين، اسماء أبو اليزيد، سليمان عيد، محسن منصور، واخرون .

 
 
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