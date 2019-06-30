نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 30 يونيو 2019





قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الأحد بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.





زار وزارة القوى العاملة، وفدا من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف GIZ .





صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف علي جهاز تنمية خليج السويس، بأن جهاز المدينة مستمرٌ بإزالة جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة.





عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلى، وذلك باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات التي أنشأها الجهاز.





أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيبدأ غداً الإثنين 1/7/2019، وحتى يوم الخميس 18/7/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





أعلنت 3 دول خليجية عن تراجع أسعار الوقود خلال شهر يوليو المقبل، تزامنًا مع انخفاض سعر النفط عالميًا وذلك في (الإمارات، سلطنة عمان، قطر)، في حين لم تعلن الكويت والبحرين عن الأسعار الجديدة.

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 30/6/2019.