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"عبدالله" يتابع العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيوم

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:02 م
عبدالله يتابع العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيوم
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ريهام على
 
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تابع، اليوم الأحد، الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، سير العمل وانتظامه بمركز توزيع الأسئلة وتجميع الإجابات لشهادة الثانوية العامة في محافظة الفيوم للعام الدراسي 2018- 2019م. 

واطمأن عبدالله من مدير المركز لخطة التوزيع للجان وعددها 35 لجنة ( 34 لجنة + لجنة مدرسة النور للمكفوفين) بجميع المدارس الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم، منبها على ضرورة وصول الأسئلة لجميع اللجان في الموعد المحدد صباح كل يوم، كما نبه بضرورة الإنضباط والالتزام فى العمل والتأمين الجيد بمركز توزيع الأسئلة.

وأشاد وكيل تعليم الفيوم بالإجراءات الأمنية المحكمة لمركز التوزيع واللجان الإمتحانية مقدما الشكر لرجال الشرطة الأوفياء بمحافظة الفيوم.
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