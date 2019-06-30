خاص - وزير الرياضة يهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو





حضر وزير الرياضة أشرف صبحي داخل ملعب ستاد القاهرة الدولى للإطمئنان على أخر الإستعدادات، قبل مواجهة المنتخب الوطنى أمام منتخب أوغندا اليوم، فى ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.





وقال صبحي في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" :" نظمنا بطولة كأس الأمم الإفريقية فى أقل وقت والصحفيين الأجانب سعداء بتواجدهم فى مصر.





وعن رسالته للشعب المصري، قال الدكتور أشرف صبحى :" شجع بلدك، شجع مصر وكل سنة والشعب المصري طيب اليوم 30 يونيو.





وقام الوزير أيضاً بزيارة المركز الإعلامى لستاد القاهرة وتفقد التجهيزات لإستقبال الصحفيين الأجانب وحرص على الحديث معهم.