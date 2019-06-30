ريال مدريد يُضحي بـ 3 لاعبين لضم "بوجبا"
الأحد 30/يونيو/2019 - 05:57 م
علاء خليف
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يواصل نادي ريال مدريد محاولاته للحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن ريال مدريد عرض على مانشستر يونايتد الثلاثى جيمس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس مقابل ضم بول بوجبا، الذى حدد النادى الإنجليزى سعره بـ150 مليون يورو للأندية الراغبة فى التوقيع معه خلال هذا الصيف.
وأضافت أن ريال مدريد يسعى جاهداً لإيجاد عروض للثنائى جاريث بيل وكيلور نافاس، بعد خروجهم من حسابات الفرنسى زين الدين زيدان فى الموسم الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للكولومبى جميس رودريجيز.
و يملك جيمس رودريجيز عرضين من نابولى الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى، بينما لا يمتلك الثنائي بيل ونافاس عروضًا رسمية حتي الآن.
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