ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يُضحي بـ 3 لاعبين لضم "بوجبا"

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:57 م
ريال مدريد يُضحي بـ 3 لاعبين لضم بوجبا
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
يواصل نادي ريال مدريد محاولاته للحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن ريال مدريد عرض على مانشستر يونايتد الثلاثى جيمس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس مقابل ضم بول بوجبا، الذى حدد النادى الإنجليزى سعره بـ150 مليون يورو للأندية الراغبة فى التوقيع معه خلال هذا الصيف.

وأضافت أن ريال مدريد يسعى جاهداً لإيجاد عروض للثنائى جاريث بيل وكيلور نافاس، بعد خروجهم من حسابات الفرنسى زين الدين زيدان فى الموسم الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للكولومبى جميس رودريجيز.

و يملك جيمس رودريجيز عرضين من نابولى الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى، بينما لا يمتلك الثنائي بيل ونافاس عروضًا رسمية حتي الآن.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو