"القومي للترجمة" يستعرض رحلة عطاء المترجم الراحل بشير السباعي.. الثلاثاء المقبل

‎يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، احتفاليه لتكريم اسم المترجم الكبير "بشير السباعي" بحضور كل من الأستاذ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، المستشار الثقافى الفرنسى محمد عبد الله، الدكتور محمد النعمان الأستاذة سارة السباعي ، الاستاذ الدكتور أنور مغيث، ويدير الندوة الأستاذ الدكتور محمد عفيفى، وذلك فى تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق ٢ يوليو بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة.

‎المترجم والشاعر والمؤرخ بشير السباعى والذى ولد فى محافظة الشرقية فى 15 يناير 1944، حصل على العديد من الجوائز منها جائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب 1996، جائزة رفاعة الطهطاوى فى الترجمة عام 2010 وجائزة كافافى عام 2011.

‎ترجم عن الانجليزية والروسية والفرنسية عددًا كبيرًا من الاعمال الابداعية، كما ترجم من خلال المركز القومى للترجمة مجموعة من أهم الأعمال التى تصنف من أيقونات المركز مثل موسوعة "مسألة فلسطين" ،"الهوية والحداثة"،"هوية فرنسا"،"العرب والمحرقة النازية"،"حكم الخبراء"،"العرب والمحرقة النازية" و"الإمبراطورية وأعداؤها".