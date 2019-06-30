تشكيل غينيا أمام بوروندي في كأس أمم إفريقيا





أعلن الجهاز الفنى لمنتخب غينيا، عن تشكيلة منتخب بلاده لمواجهة نظيره منتخب بوروندي فى المباراة المقرر إقامتها على ملعب الدفاع الجوي، بكأس الأمم الإفريقية.





ويلتقي غينيا وبوروندي، بعد قليل على ملعب الدفاع الجوي، فى نفس توقيت مباراة منتخب نيجيريا ونظيره منتخب مدغشقر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بالبطولة.





وجاءت تشكيلة المنتخب الغينى على النحو التالي:





حراسة المرمى: كونيه.





خط الدفاع: سيلا، وسيكا، وفاليتي، وديريستام.





خط الوسط: دياوارا، وسيسيه، وفرانس، كامانو، وتراروي.





خط الهجوم: سوري كابا وياتارا.





يذكر أن منتخب نيجيريا يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فيما يأتي منتخب مدغشقر فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.



