بني سويف تدخل مرحلة الإنتاج والعمل بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو

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منذ 6 سنوات، وبعد ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو 2013م، وإعلان خارطة الطريق، فى الثالث من يوليو، بدأت محافظة بني سويف، العمل فى العديد من المشروعات الكبيرة والعملاقة، منها ما يخدم المحافظة كمحطات المياه وشبكات الصرف الصحي والطرق والكباري، ىأبرزها "محور المستشار عدلي منصور وتطوير المستشفي العام" ومنها ما يصنف كمشروع قومي يخدم أكثر من محافظة أبرزها "محطة كهرباء غياضة ومجمع صوامع سدس وطريق الزعفرانة".



محطة كهرباء غياضة



محطة كهرباء غياضة الشرقية بمركز ببا جنوب بنى سويف، تمثل إحدى النتائج الإيجابية للاتفاقيات التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، ونفذتها شركة سيمنز الألمانية على مساحة 500 ألف متر مربع، بمشاركة 4 آلاف عامل وتضم المحطة 4 وحدات توليد، تتكون كل وحدة من 2 توربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات، بالإضافة إلى 1 توربينة بخارية قدرتها 400 ميجاوات وأيضًا 2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، والمشروع نتاج المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ويعمل به 4 آلاف عامل يهدف إلى تدعيم الشبكة الكهربائية وربطها بالشبكة القومية على جهد 500 فولت من خلال إضافة 4800 ميجاوات على3 مراحل تنتهى منتصف 2018.



وتعتبر محطة كهرباء غياضة ببني سويف تمثل أكبر مجمع لإنتاج الكهرباء فى العالم، ما يعد حدثًا فريدًا وعالميًا يعمل على إحداث نقلة نوعية فى قطاع الكهرباء، ضمن المشروعات الجارى تنفيذها لتدعيم الشبكة القومية لمجابهة الزيادة المطردة فى الأحمال، لافتًا إلى أن هذه المحطة ستسهم فى تلبية 20% من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتمثل 50% من الإضافة إلى الطاقة المولدة والتى تعمل بنظام الدورة المركبة ويجرى تنفيذها ضمن 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.



طريق "بني سويف ـ الزعفرانة"



كما شهدت تلك الفترة مشروع إنشاء طريق "بنى سويف الزعفرانة" بطول 158 كيلومترا وعرض 23 مترا بواقع 3 حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض 7 أمتار ويربط بين طريق الجيش الصحراوى الشرقى وطريق السويس الزعفرانة ويبدأ من نفق بنى سويف على طريق الجيش حتى الزعفرانة الحر على الطريق الساحلى على البحر الأحمر، مرورًا بمنطقة بير عريضة، ما يساهم فى ربط عدة طرق وخلق محاور تنموية بين محافظة بنى سويف والمحافظات الحدودية ويدعم مشروعات التنمية السياحية والصناعية بالمنطقة، حيث شهد الرئيس السيسى افتتاح الطريق ضمن إنشاء وتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية وربطها على مستوى مصر باعتبارها من أهم عوامل التنمية.



تطوير المستشفى العام



كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مستشفى بنى سويف العام، ونفذتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتكلفة 215 مليون جنيه على مساحة 7800 متر وتشمل غرف العناية المركزة 12 سرير رعاية قلب، و32 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى غرفتى عمليات، و66 غرفة مرضى بإجمالى 136 سريرًا فى الأقسام الداخلية، حيث افتتحها الرئيس السيسى عبر الفيديو كونفرانس.



وقال الرئيس خلال الافتتاح: "مستشفى بنى سويف عرضت أمامنا منذ سنتين وكان الأمر مطروحًا ما بين الإزالة الكاملة والتطوير، وبعد الاستعانة بالاستشاريين من الهيئة الهندسية، قررنا تطويرها"، مطالبًا الجميع الحرص على المستشفى الذى يخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.



6480 وحدة إسكان إجتماعي



وتم الانتهاء من تنفيذ 6840 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل وعدد من مراكز بنى سويف، حيث سلم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان يرافقه المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف السابق، 75 عقدًا للمستفيدين من تلك الوحدات خلال مؤتمر جماهيرى شرق النيل وذلك ضمن مشروع إنشاء المليون وحدة فى برنامج السيسى حيث يصل إجمالى وحدات المحافظة ومدينة بنى سويف الجديدة إلى 10 آلاف و80 وحدة سكنية ويتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.



مشروع "صرف البساتين"



وأيضًا مشروع الصرف الصحى المدمج بقرية البساتين التابعة لمركز بنى سويف، والذى يتم تنفيذه فى إطار بروتوكول التعاون المشترك الذى وقعته المحافظة مع مركز بحوث الإسكان ومؤسسة نهضة بنى سويف لتوصيل الصرف الصحى بنظام المعالجة المدمجة بتكلفة أقل كثيرًا من تكلفة الصرف العادى، تمهيدًا لتنفيذه فى مائة قرية فور نجاحه، ومن أهم مميزات المشروع قلة مساحة الأرض المطلوبة للإنشاء وجودة المياه الناتجة من المعالجة "معالجة ثلاثية" حيث يمكن استخدامها فى الزراعة وفقًا لمعايير واشتراطات الكود المصرى لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة، فضلًا عن إمكانية استخدام الناتج من المواد الصلبة كسماد.



صوامع المقاري وسدس



وتم أيضًا افتتاح صوامع المقارى لتخزين القمح بمنطقة الصناعات الخفيفة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل والمقامة على مساحة 9 آلاف متر، بتكلفة 30 مليون جنيه وطاقة تخزينية 40 ألف طن قمح وتشمل 8 صوامع تخزين، ميزان بسكول، مبنى إدارى، وصومعة بيع (تفريغ) بطاقة مائة طن، وإفتتاح صوامع سدس مركز ببا والتي نفذتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.



محور "عدلي منصور"



كما بدأت المحافظة فى تنفيذ مشروع محور المستشار عدلي منصور الذي تنفذه الهيئة الهندسية ويستغرق تنفيذه 29 شهرًا،والذي كان يمثل حلمًا لأبناء بني سويف وأهمية حيوية وتنموية للمحافظة والذي تم وضع حجر الأساس له في مايو 2014 ويشمل المحور إنشاء عدد من الكباري فمن الناحية الغربية سيتم إنشاء 2 كوبري علوي أعلى هذه المنطقة بواقع كوبري على السكة الحديد وعلى ترعة الإبراهيمية وعلى طريق بني سويف – القاهرة الزراعي، وكوبري أعلى طريق الفيوم الجديد بالإضافة إلى كوبري علوي على النيل



كما يشمل المحور إنشاء 3 طرق وهي الطريق الموصل من طريق الكريمات _ بني سويف لتسهيل البدء إلى بداية الكوبري العلوي على النيل من الناحية الشرقية، وطريق من نزلة كوبري النيل حتى مطلع كوبري السكة الحديد، وطريق من نزلة كوبري السكة الحديد والابراهيمية وطريق بني سويف – القاهرة الزراعي حتى مطلع كوبري الفيوم الجديد.

