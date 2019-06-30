29 % تراجع فى صادرات مصر من الحديد والصلب خلال 5 أشهر
الأحد 30/يونيو/2019 - 04:46 م
الفجر الاقتصادي
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تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنحو 23 % خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي.
وقال المجلس التصديري لمواد البناء، اليوم الأحد، أن قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الفترة من "يناير- مايو 2019 بلغت 355 مليون دولار، مقابل 498 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار إلى أنه تم تصدير الحديد والصلب إلى 57 دولة منها 14 دولة تم التصدير لها خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 22.07 مليون دولار، بينما لم يستطع القطاع الدخول إلى 16 سوقا تم التصدير لها بقيمة 36.021 مليون دولار.
واستحوذت 10 دول "السعودية، امريكا، كندا، السودان، ايطاليا، تايلاند، الجزائر، اسبانيا، الاردن، اليمن" على 77.2 بالمائة من إجمالي صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 274 مليون دولار.
وتصدرت السعودية قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر بقطاع الحديد والصلب خلال الفترة من "يناير- مايو 2019" بما قيمته 98 مليون دولار بنسبة نمو 249 بالمائة عن نفس الفترة من 2018 البالغة 28 مليون دولار.
وتراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب للسوق الإيطالية بنسبة 65 بالمائة لتبلغ 22 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري في مقابل 63 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، وبلغت قيمة الصادرات لتايلاند نحو 20 مليون دولار.
وانخفضت صادرات الحديد والصلب المصري لأمريكا خلال الفترة من "يناير- مايو 2019" لتسجل نحو 29 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بتراجع قدره 34 بالمائة، ولإسبانيا بنسبة 73% لتبلغ 14 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار، وللسودان بنسبة 34% لتبلغ 24 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار .
وارتفعت صادرات الحديد والصلب لليمن بنسبة 147 بالمائة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 11 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2018، وكذلك لكندا بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 28 مليون دولار مقابل 22 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2018، بينما تراجعت للأردن بنسبة 7 بالمائة لتسجل 14 مليون دولار مقابل 15مليون دولار، والجزائر بنسبة 47% لتسجل 14 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار.
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