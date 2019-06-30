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مقتل 45 من مقاتلى طالبان فى هجوم جوى للقوات الأفغانية

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:42 م
مقتل 45 من مقاتلى طالبان فى هجوم جوى للقوات الأفغانية
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خاطر عبادة
 
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قال مسؤولون أفغان، اليوم، إن 45 من مقاتلي طالبان على الأقل قتلوا في عملية للقوات الموالية للحكومة الأفغانية في مقاطعة بلخ في شمال البلاد، بمن فيهم تسعة من قادة الجماعة المتمردة.

وقال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأفغانية لوكالة إفي الإسبانية، إن الغارة الجوية التي قامت بها بعثة الدعم المصمم، وهي المهمة متعددة الجنسيات التي يقودها حلف شمال الأطلسي، في منطقة شولجارا، بمقاطعة بلخ ، وقعت بعد منتصف ليلة السبت 
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