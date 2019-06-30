مقتل 45 من مقاتلى طالبان فى هجوم جوى للقوات الأفغانية

قال مسؤولون أفغان، اليوم، إن 45 من مقاتلي طالبان على الأقل قتلوا في عملية للقوات الموالية للحكومة الأفغانية في مقاطعة بلخ في شمال البلاد، بمن فيهم تسعة من قادة الجماعة المتمردة.



