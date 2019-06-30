'صدق روحك' دويتو غنائي للمطرب مدحت صالح وخالد عز علي اليوتيوب (فيديو)
الأحد 30/يونيو/2019 - 04:40 م
الفجر الفني
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بعد نجاح الكبير الذي حققه الدويتو الغنائي 'صدق روحك' غناء المطرب 'مدحت صالح' و الملحن 'خالد عز' علي 'تويتر' عقب افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019.
تواصل الأغنية نجاحها علي موقع 'اليوتيوب' و السوشيال ميديا وهي من كلمات
الشاعر وليد جلال و ألحان وتوزيع خالد عز وهندسة صوتية مصطفي عز، جيتار ومندولين خالد
عز، بيز جيتار أحمد عز، طبلة عصام عبد الراضي، ناي محمد مصطفي، أكورديون وائل النجار،
تم التسجيل بإستوديو ( D. Studio) حسن ميرغني و أمير رأفت ، سوشيال ميديا علاء عزت، إنتاج Master Piece.
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