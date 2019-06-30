'صدق روحك' دويتو غنائي للمطرب مدحت صالح وخالد عز علي اليوتيوب (فيديو)

بعد نجاح الكبير الذي حققه الدويتو الغنائي 'صدق روحك' غناء المطرب 'مدحت صالح' و الملحن 'خالد عز' علي 'تويتر' عقب افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019.

تواصل الأغنية نجاحها علي موقع 'اليوتيوب' و السوشيال ميديا وهي من كلمات الشاعر وليد جلال و ألحان وتوزيع خالد عز وهندسة صوتية مصطفي عز، جيتار ومندولين خالد عز، بيز جيتار أحمد عز، طبلة عصام عبد الراضي، ناي محمد مصطفي، أكورديون وائل النجار، تم التسجيل بإستوديو ( D. Studio) حسن ميرغني و أمير رأفت ، سوشيال ميديا علاء عزت، إنتاج Master Piece.