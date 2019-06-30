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عاجل.. برشلونة يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:35 م
عاجل.. برشلونة يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة
برشلونة
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني، أعلن عن موعد تقديم صفقته الجديدة، خلال فترة الانتتقالات الصيفية الجارية.


وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن برشلونة سيقدم لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج في الخامس من شهر يوليو المقبل، كأولي صفقات الفريق الكتالوني الصيفية.







ووقع دي يونغ على عقداً مدته 5 أعوام بصفته لاعباً جديداً للبارسا، وسيبدأ نفاذه غداً الإثنين.



وسيصل دي يونج إلى إسبانيا لالتقاط الصورة الرسمية عند شعار برشلونة في 4 يوليو، وهي خطوة تقليدية بالفعل قبل الظهور أمام وسائل الإعلام.
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