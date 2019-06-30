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"جيريمى هانت" يحدد أكتوبر موعدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:38 م
جيريمى هانت يحدد أكتوبر موعدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى
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خاطر عبادة
 
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سيقرر جيريمي هانت إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر إذا أضحى أنه لا توجد إمكانية للحصول على اتفاق من خلال البرلمان.

وقال وزير الخارجية هانت، وهو ينافس المرشح المفضل بوريس جونسون ليحل محل تيريزا ماي كرئيس للوزراء، إنه كان من واجبه الديمقراطي تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد.

وقال لتهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) :"الفرق بيني وبين بوريس ليس كبيرا كما يقول الناس."

"في بداية شهر أكتوبر، إذا لم يكن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يتم من خلال البرلمان، فسأغادر في نهاية أكتوبر لأن هذا هو وعدنا الديمقراطي للشعب البريطاني
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