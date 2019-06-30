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صحة عسير تعلن طرح ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين والبنود

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:30 م
صحة عسير تعلن طرح ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين والبنود
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الفجر السعودي
 
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أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم، طرح عدد ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين و البنود.

وأوضحت صحة عسير أن التقديم يبدأ اليوم الأحد الموافق ٢٧ شوال ١٤٤٠هـ ، و يستمر لمدة ٣ أيام، مبينة أن تفاصيل الوظائف الطلوبة موجودة عبر الرابط:

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المزيد عن: وظائف عسير صحة المستخدمين البنود
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