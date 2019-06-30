إيتو يتحدث عن إقامة الكان في مصر بالصيف وينتقد نهائي دوري الأبطال





قال صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الكاميروني السابق، "إقامة الأمم الإفريقية في مصر بفصل الصيف، فكرة رائعة بالنسبة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".





وتابع خلال المؤتمر الصحفي لأساطير الكرة السمراء، "هذا يعطي بعدا آخر للمنافسة وأدعو الجميع للوقوف بجانب الكاف لبذل قصارى جهدهم لرفع مستوى كرة القدم الإفريقية".





وأضاف، "إذا لم يستغل الأفارقة مهاراتهم في كرة القدم فلن يقوم أحد بذلك، كرة القدم موجودة وحاضرة بقوة في أفريقيا وهذا هو المكان الذي يجب أن نبقى فيه، وعلينا أن نتوحد وألا نركض للفيفا لحل مشكلاتنا ".





وطرح إيتو سؤالا حول عما حدث بين الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا قائلا بحزن: "لقد أصبت بصدمة بعد المباراة، الشيء الأكثر أهمية هو أن الجميع يدرك أن هناك خطأ، أنا متأكد من أن الكاف يعمل على تصحيحه. آمل ألا نرى هذا النوع من الاحداث مرة أخرى ".





وأضاف: "أنا مندهش من مستوى تونس ، حيث أن الفريق لديه مدرب ولاعبون جيدون للغاية لكنهم خارج المنافسة حتى الان، وأعتقد أنه بعد مباراتين ، ستتاح لهم أخيرًا فرصة للفوز على موريتانيا والتأهل للدور التالي."



