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انصراف ٢١ موظف بمركز شباب في الدقهلية قبل الموعد الرسمي

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:32 م
انصراف ٢١ موظف بمركز شباب في الدقهلية قبل الموعد الرسمي
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محمد كشك
 
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تمكنت حملة مفاجئة شنتها رئاسة مجلس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية من كشف إنصراف ٢١ موظف بمركز شباب كفر بهيدة قبل الموعد المقرر. 

وكانت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر كلفت بشن حملات تفتيش مفاجئ على مركز شباب كفر بهيدة للتأكد من تواجد الموظفين وتقديم الخدمة للمواطنين.

قاد الحملة محمد البيلى نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر ورفعت غنيم مفتش مالي وإداري برئاسة المركز وعلي زغلول مشرف عام برئاسة المركز وتم اليوم عمل تفتيش مفاجئ على مركز شباب كفر بهيدة. 

وأثناء المرور تلاحظ التوقيع في خانة الانصراف ل 17 موظف قبل الموعد المقرر قانونا للانصراف للعاملين بالمركز خلال الفترة الصباحية وخروج 4 موظفين خلال الفترة الوسطي بدون آذن أو خط سير رسمي وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة. 
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