"جنب الحيط" أغنية جديدة لـ أحمد شوقي وريم نسيم (فيديو)

طرح المطرب الشاب أحمد شوقي، أغنية جديدة بمشاركة المطربة ريم نسيم، من إنتاج رهاف للإنتاج الفني.

الأغنية من كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، توزيع جون إسطفانوس، ساكس حموسو، تسجيل وميكساج وماستر ميشيل عبد الملك، التسجيل باستديو all saints studio، مونتاج هيثم عزت، وهي مهداة إلى رسامي الجرافيتي.

وتقول كلمات الأغنية:

لمَّا تسيب الحيط يرشيك

يديك ضِلّ زوالُه وشيك

تديه آخر نبضة فـ لحمك

وتقول إنِّي خلاص فـ أمان

قبل ما تنطق فجأة يبان

حشد غيلان فـ العتمة يزاحمك

مهما ساعتها بذلّ تبرطَّم

وتقول عيشت تمللي فـ حالي

كلّ عضامك راح تتحطَّم

يعني يا خويا هـ تبقى تسالي