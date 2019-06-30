ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"جنب الحيط" أغنية جديدة لـ أحمد شوقي وريم نسيم (فيديو)

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:29 م
جنب الحيط أغنية جديدة لـ أحمد شوقي وريم نسيم (فيديو)
جنب الحيط
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

طرح المطرب الشاب أحمد شوقي، أغنية جديدة بمشاركة المطربة ريم نسيم، من إنتاج رهاف للإنتاج الفني.

 

الأغنية من كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، توزيع جون إسطفانوس، ساكس حموسو، تسجيل وميكساج وماستر ميشيل عبد الملك، التسجيل باستديو all saints studio، مونتاج هيثم عزت، وهي مهداة إلى رسامي الجرافيتي.

 

وتقول كلمات الأغنية:

لمَّا تسيب الحيط يرشيك

يديك ضِلّ زوالُه وشيك

تديه آخر نبضة فـ لحمك

وتقول إنِّي خلاص فـ أمان

قبل ما تنطق فجأة يبان

حشد غيلان فـ العتمة يزاحمك

 

مهما ساعتها بذلّ تبرطَّم

وتقول عيشت تمللي فـ حالي

كلّ عضامك راح تتحطَّم

يعني يا خويا هـ تبقى تسالي

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو