ظبط ٨٠٠ كيلو لحوم غير صالحة في مركزين بالدقهلية

Advertisements

صرح الدكتور عبدالمنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بضبط 800 كيلو لحوم فاسدة بمركزي نبروه ومنية النصر بالتنسيق مع شرطة المسطحات.



وأشار المنجي إلى قيام حملات التفتيش على اللحوم ومنتجاتها في محال الجزارة ومنافذ البيع والتداول والمطاعم بمركز نبروه وتم تحرير 4 محاضر وضبط 471 كجم لحوم وكبدة غير صالحة ومذبوحة خارج السلخانة.



وأضاف أن الحملة توجهت إلى أحد المطاعم بمركز منية النصر وضبطت 323.9 كيلو لحوم وأسماك ودواجن في احدي الثلاجات لنقص الاشتراطات وتم تحرير 5 محاضر.



وأكد مدير مديرية الطب البيطري إلى أن حملات التفتيش على الأغذية واللحوم تأتي في إطار تشديد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتصدي للغش والمخالفات.