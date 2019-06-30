جماهير تونس تشيد بحسن ضيافة الشعب المصري (فيديو)

حرصت الجماهير التونسية على الإشادة بحسن استقبال الشعب المصري لها في بطولة أمم إفريقيا التي تستقبلها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وجاءت كلمات الجماهير التونسية التي جاءت لتشجيع نسور قرطاج معبرة عن مدى الحب بين الشعبين ومدى الترابط التي يجمع الشعبين معا.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من أنجولا ومالي وموريتانيا وتقام مبارياتها على ملعب السويس الجديد.



