ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جماهير تونس تشيد بحسن ضيافة الشعب المصري (فيديو)

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:26 م
جماهير تونس تشيد بحسن ضيافة الشعب المصري (فيديو)
جماهير تونس
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

حرصت الجماهير التونسية على الإشادة بحسن استقبال الشعب المصري لها في بطولة أمم إفريقيا التي تستقبلها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

 

وجاءت كلمات الجماهير التونسية التي جاءت لتشجيع نسور قرطاج معبرة عن مدى الحب بين الشعبين ومدى الترابط التي يجمع الشعبين معا.

 

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من أنجولا ومالي وموريتانيا وتقام مبارياتها على ملعب السويس الجديد.


Advertisements
المزيد عن: رياضة جماهير تونس تونس انجولا وموريتانيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو