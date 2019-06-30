جماهير تونس تشيد بحسن ضيافة الشعب المصري (فيديو)
الأحد 30/يونيو/2019 - 04:26 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
حرصت الجماهير التونسية على الإشادة بحسن استقبال الشعب المصري لها في بطولة أمم إفريقيا التي تستقبلها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
وجاءت كلمات الجماهير التونسية التي جاءت لتشجيع نسور قرطاج معبرة عن مدى
الحب بين الشعبين ومدى الترابط التي يجمع الشعبين معا.
ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من أنجولا ومالي
وموريتانيا وتقام مبارياتها على ملعب السويس الجديد.
Advertisements