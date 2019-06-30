حملة مفاجأة تكشف عدم تواجد العاملين بمركز طب الأسرة بكفر بهيدة بالدقهلية

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شنت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حملة تفتيش مفاجئ على مركز طب الأسرة بكفر بهيدة.



وكشفت الحملة عن عدم تواجد العاملين بالمركز وبفحص السجلات تم التشطيب في خانة الحضور والانصراف لمديرة المركز وممرضة بالمركز وتبين خروج 2 بدون اذن أو خط سير رسمي وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.



قاد الحملة محمد البيلى نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر ورفعت غنيم مفتش مالي وإداري برئاسة المركز وعلي زغلول مشرف عام برئاسة المركز وتم اليوم عمل تفتيش مفاجئ على مركز طب الأسرة بكفر بهيدة.