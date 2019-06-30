ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بدء مبادرة "معنا ازرع شجرة تحصد آملا" بمدينة جمصة

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:23 م
بدء مبادرة معنا ازرع شجرة تحصد آملا بمدينة جمصة
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
أطلقت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصه مبادرة "ازرع شجرة تحصد املا " بمدينة جمصه في إطار الاحتفالات بثوره 30 يونيو.

وأشارت رئيس مدينة جمصة إلى أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنابها للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو في مدينة جمصه، وأضافت أن هذه المبادرة تستمر لمدة أسبوع وتستهدف زراعة حديقة 30 يونيو والتي تعد أكبر حدائق تقسيم 15 مايو.

وأوضحت أن المبادرة تأتي بالتعاون مع جامعة الدلتا ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية والخاصة والتي تشارك المدينة احتفالاتها بذكرى الثورة ودعما من تلك الجهات لجهود رئاسة مدينة جمصه في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
Advertisements
المزيد عن: مصر ثوره 30 يونيو اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو