بدء مبادرة "معنا ازرع شجرة تحصد آملا" بمدينة جمصة

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أطلقت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصه مبادرة "ازرع شجرة تحصد املا " بمدينة جمصه في إطار الاحتفالات بثوره 30 يونيو.



وأشارت رئيس مدينة جمصة إلى أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنابها للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو في مدينة جمصه، وأضافت أن هذه المبادرة تستمر لمدة أسبوع وتستهدف زراعة حديقة 30 يونيو والتي تعد أكبر حدائق تقسيم 15 مايو.



وأوضحت أن المبادرة تأتي بالتعاون مع جامعة الدلتا ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية والخاصة والتي تشارك المدينة احتفالاتها بذكرى الثورة ودعما من تلك الجهات لجهود رئاسة مدينة جمصه في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.