الكهرباء: 17 ألفا و150 ميجاوات فائضا متوقعا في الانتاج
الأحد 30/يونيو/2019 - 03:23 م
أ ش أ
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توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تسجيل فائضا متوقعا في الانتاج اليوم الأحد تبلغ 17 ألفا و150 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس السبت خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 29 ألفا و750 ميجاوات مقابل 30 ألف ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و100 ميجاوات.
وأشار المركز القومي للتحكم إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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