الكرملين: لأول مرة "ترامب" يستجيب لمحاولات روسيا إصلاح العلاقات الثنائية

كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجاب لأول مرة لمحاولات روسيا إصلاح العلاقات الثنائية في اجتماع هذا الأسبوع مع فلاديمير بوتين، في أوساكا.





وقال "بيسكوف"، في برنامج "روسيا 1" التلفزيوني: "لقد أعرب الرئيس الأمريكي صراحة عن استعداده لإعادة تنشيط الحوار ... بوتين قال منذ فترة طويلة، إنه يريد تطبيع علاقاتنا ... لكنه شدد على أن ذلك لم يكن متبادلًا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها الرئيس الأمريكي بالمثل".





وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن الزعماء تحدثوا بثقة عن الحاجة للحفاظ على الاتصالات، موضحًا: "تحدث بوتين وترامب بثقة تامة عن الحاجة إلى مواصلة اتصالاتهما على أعلى مستوى. على الأقل قالوا، إنهم لم يفترقوا لفترة طويلة".





التقى الرئيسان على انفراد في 28 يونيو وتحدثا لمدة ساعة ونصف على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان. ووصف الرئيسان المحادثات بشكل إيجابي، حيث وصف ترامب المفاوضات بأنها "مناقشة رائعة".





ووفقًا للكرملين: "ناقش بوتين وترامب الأوضاع في فنزويلا وسوريا وأوكرانيا والاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح، وكذلك التدخل الروسي المزعوم في العملية الانتخابية الأمريكية خلال اجتماعهما الذي طال انتظاره".





وحسب الكرملين، دعا الرئيس الروسي، نظيره الأمريكي، إلى موسكو لحضور احتفال العام المقبل بالذكرى الـ 75 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.





خلال المحادثات، اتفق الجانبان على بدء محادثات حول معاهدة الحد من الأسلحة النووية (START) الجديدة. لم يكن مصير المعاهدة، الذي من المقرر أن ينتهي في فبراير 2021، واضحًا بسبب القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بتعليق الالتزامات بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى لعام 1987.



