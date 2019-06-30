الشرطة البريطانية تعتقل رجلا ثانيا فيما يتعلق بمقتل امرأة حامل في لندن
اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، رجلا ثانيا للاشتباه في ضلوعه في جريمة طعن بجنوب لندن، أمس السبت، أفضت إلى مقتل امرأة حبلى كانت في السادسة والعشرين من عمرها.
وكانت المرأة حبلى في شهرها الثامن تقريبا،
وأعلنت الشرطة اسمها وهو كيلي ماري ففريل، ولا يزال مولودها، الذي ولد في موقع الجريمة
ثم نقل للمستشفى، في حالة حرجة.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل الثاني
البالغ من العمر 29 عاما أمس السبت وأبقته رهن الاحتجاز، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وألقت السلطات في البداية القبض على رجل
يبلغ من العمر 37 عاما للاشتباه في ضلوعه في القتل لكنها أفرجت عنه بعد ذلك غير أنه
لا يزال رهن التحقيق في انتظار مزيد من المعلومات.
وأشارت الشرطة إلى أن الدافع وراء الجريمة
لم يعرف بعد.
وتشير بيانات رسمية إلى أنه جرى تسجيل
285 حالة وفاة نتيجة طعن في انجلترا وويلز العام الماضي وهي أعلى نسبة منذ بدء التسجيل
قبل أكثر من 70 عاما.
أعلنت السلطات البريطانية، في وقت سابق
من اليوم الأحد، أن امرأة حامل قتلت طعنا في احدى شوارع العاصمة البريطانية لندن.
وذكرت وكالة "بي بي سي" البريطانية
أن الشرطة عثرت على المرأة وهي تبلغ 26 سنة في احدى شوارع لندن وأن جنينها يرقد في
حالة حرجة بعد سحب الجنين من أمه.
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