"الفجر الفني" يستضيف أحمد صلاح حسني بعد نجاحه الفترة الأخيرة (صور)
الأحد 30/يونيو/2019 - 03:05 م
يارا أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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يقام حاليًا بموقع "الفجر الفني"، ندوة للفنان أحمد صلاح حسني، وذلك عن تألقه في مسلسلي "لآخر نفس وحكايتي" وأيضا فيلم "الممر".
ومن المقرر أن نقوم بنشر أبرز تصريحاته وفيديوهات الندوة عقب تكريمه، حيث يقام حاليًا الندوة ويتحدث عن أدواره وجدل السوشيال ميديا علي دور "علي البارون".
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