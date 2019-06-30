ميكاييل بوتى : سندخل التاريخ فى أخر لقاء أمام الكاميرون

قال ميكاييل بوتى لاعب بنين، أن منتخب بلاده سيدخل التاريخ بعد مواجهة الكاميرون المقبله وتحقيق الفوز عليها.





وتابع، "لقد وقعنا فى مجموعه صعبه، وما نمربه حاليا كان أمر متوقع، لقوة المنافسين بالمجموعة".





وأكمل لاعب بنين كنا نتمنى أن نحقق الفوز أمام غينيا بيساو ولكنه منتخب صعب خاصة من الناحيه الدفاعية.





ويتساوى المنتخب البنيني والغاني في الرصيد بنقطتين لكلا منهما، خلف المتصدر الكاميرون برصيد 4 نقاط، ويحتل غينيا بيسلو المركز الأخير بدون أي نقاط.