ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عبدالله بن زايد يبحث مع غوتيريس الأوضاع إقليميا ودوليا

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:05 م
عبدالله بن زايد يبحث مع غوتيريس الأوضاع إقليميا ودوليا
عبدالله بن زايد
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي يزور الإمارات حاليا.

 

وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والأمم المتحدة وتطويرها، عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات التنموية والإنسانية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

وجرى خلال اللقاء استعراض المواقف ووجهات النظر السياسية تجاه عدد من القضايا المتعددة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصا تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

 

ورحب الوزير الإماراتي بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا حرص الإمارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني.

 

من جانبه، أثنى غوتيريس على التعاون الوثيق بين الإمارات والأمم المتحدة، كما أشاد بالدور المهم الذي تلعبه في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية.

 

Advertisements
المزيد عن: غوتيريس عبدالله بن زايد اليمن الامارات الأوضاع إقليميا ودوليا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو