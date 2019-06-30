ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"خطير وقليل الانتشار".. هذا ما لا تعرفه عن مرض بكتيريا الوجه (تفاصيل)

الأحد 30/يونيو/2019 - 02:45 م
خطير وقليل الانتشار.. هذا ما لا تعرفه عن مرض بكتيريا الوجه (تفاصيل)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
بكتيريا الوجه، سادت حالة من القلق والحيرة لدي الفتيات بعدما تعرضت الإعلامية ريهام سعيد لهذا المرض الخطير، وأصبحن يتساءلن عن المرض الغامض الذي يسمعون عنه لأول مرة وما هي المعلومات عنه لكي يتخدون كافة احتياطاتهم لعدم الإصابة به، داعين المولى عز وجل بالشفاء العاجل للإعلامية ريهام سعيد وتعاطف الكثير من الجمهور معها بعدما نشرت أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن اصابتها بمرض بكتيريا الوجه، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

ومن هنا ننشر المعلومات التي تودون معرفتها عن بكتيريا الوجه، وهي تتمثل في التالي:

1- مرض مبهم لا تتوافر معلومات كثيرة عنه وذلك بسبب أنه لا يصيب الكثير من الأشخاص ولكنه خطير.

2- يظهر في شكل طفح جلدي أحمر.

3- يتكون مع الطفح الجلدي بعض من البثور أو الحبوب.

4- يتكون الطفح الجلدي في الفم بعض الأحيان ويطلق عليه القلاع الفموي.

5- يؤدي أيضًا إلى قرحة في المعدة.

6- يظهر على البشرة بقع وجفاف في الجلد.

7- يؤدي الإصابة بالحروق الجلدية.

8- يمكن أن تتضاعف تأثيراته حتى الموت
Advertisements
المزيد عن: مرض بكتيريا الوجه بكتيريا الوجه بكتيريا بكتريا الوجه مرض خطير
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو