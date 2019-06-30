"خطير وقليل الانتشار".. هذا ما لا تعرفه عن مرض بكتيريا الوجه (تفاصيل)

بكتيريا الوجه، سادت حالة من القلق والحيرة لدي الفتيات بعدما تعرضت الإعلامية ريهام سعيد لهذا المرض الخطير، وأصبحن يتساءلن عن المرض الغامض الذي يسمعون عنه لأول مرة وما هي المعلومات عنه لكي يتخدون كافة احتياطاتهم لعدم الإصابة به، داعين المولى عز وجل بالشفاء العاجل للإعلامية ريهام سعيد وتعاطف الكثير من الجمهور معها بعدما نشرت أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن اصابتها بمرض بكتيريا الوجه، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.





ومن هنا ننشر المعلومات التي تودون معرفتها عن بكتيريا الوجه، وهي تتمثل في التالي:





1- مرض مبهم لا تتوافر معلومات كثيرة عنه وذلك بسبب أنه لا يصيب الكثير من الأشخاص ولكنه خطير.





2- يظهر في شكل طفح جلدي أحمر.





3- يتكون مع الطفح الجلدي بعض من البثور أو الحبوب.





4- يتكون الطفح الجلدي في الفم بعض الأحيان ويطلق عليه القلاع الفموي.





5- يؤدي أيضًا إلى قرحة في المعدة.





6- يظهر على البشرة بقع وجفاف في الجلد.





7- يؤدي الإصابة بالحروق الجلدية.





8- يمكن أن تتضاعف تأثيراته حتى الموت