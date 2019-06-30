ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العراق.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ذي قار

الأحد 30/يونيو/2019 - 02:51 م
العراق.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ذي قار
اشتباكات بين المتظاهرين
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

اندلعت اشتباكات في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، الأحد، بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين على تردي الخدمات في المحافظة، وفق ما أورد مراسلنا.

 

وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين وقعت، بعدما حاصر المحتجون المجلس البلدي لقضاء الإصلاح في المحافظة.

 

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل محتجين غاضبين خارج مقر المجلس، الذي كان فيه أعضاؤه، وكان بعضهم يلوح بالأعلام العراقية، فيما أشعل آخرون الإطارات المطاطية.

 

وطالب المحتجون المجلس البلدي بتنفيذ الوعود التي أطلقوها بشأن إصلاح الخدمات المتردية.

 

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن عناصر الأمن حاولوا تفريق الاحتجاجات بإطلاق النار في الهواء، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباكات بين الطرفين، مما أدى إلى إصابة شرطي.

 

وكان أهالي الإصلاح بمحافظة ذي قار خرجوا في تظاهرات عدة في الآونة الأخيرة، احتجاجا على سوء الخدمات، خاصة نقص الكهرباء في ذروة الصيف ، فضلا عن مشكلات الصرف الصحي والبنية التحتية، وفق ما يقول المحتجون.

 

وشهدت المحافظات الجنوبية في العراق، صيف 2018، احتجاجات واسعة، بسبب الاستياء من ضعف الخدمات والبنية التحتية، وكانت شرارة الاحتجاجات في محافظة البصرة، وسقط في هذه الاحتجاجات قتلى وجرحى.

 

Advertisements
المزيد عن: قوات الأمن ذي قار العراق اشتباكات بين المتظاهرين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو