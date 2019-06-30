ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. كيف احتفل حكيم بذكرى 30 يونيو

الأحد 30/يونيو/2019 - 02:45 م
شاهد.. كيف احتفل حكيم بذكرى 30 يونيو
حكيم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شارك المطرب حكيم، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاله بذذكرى 30 يونيو.

ونشر حكيم صورة لإحدى مظاهرات ثورة 30 يونيو عبر حسابه الشخصى انستجرام معلقا: "تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر الذي أبهر العالم بتلاحمه ووحدته في ثورة 30 يونيو واثبت للعالم بأنه يعشق بلده ....تحيا مصر". 

ويحتفل الشعب المصري بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، حيث ضجت البلاد بهتاف "يسقط يسقط حكم المرشد".

كان المشهد مهيبا يلخص ثقافة شعب ويوثق لإرادة أمة كان لا بد أن يستجيب القدر لها، فيسقط "الإخوان" وتعلو إرادة المصريين.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن ثوره 30 يونيو بث مباشر الواصل الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخوان أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو