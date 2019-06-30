شاهد.. كيف احتفل حكيم بذكرى 30 يونيو

شارك المطرب حكيم، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاله بذذكرى 30 يونيو.





ونشر حكيم صورة لإحدى مظاهرات ثورة 30 يونيو عبر حسابه الشخصى انستجرام معلقا: "تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر الذي أبهر العالم بتلاحمه ووحدته في ثورة 30 يونيو واثبت للعالم بأنه يعشق بلده ....تحيا مصر".





ويحتفل الشعب المصري بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، حيث ضجت البلاد بهتاف "يسقط يسقط حكم المرشد".





كان المشهد مهيبا يلخص ثقافة شعب ويوثق لإرادة أمة كان لا بد أن يستجيب القدر لها، فيسقط "الإخوان" وتعلو إرادة المصريين.