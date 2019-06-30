النائب محمد المسعود: ٣٠ يونيو ثورة تدرس لكل شعوب العالم
الأحد 30/يونيو/2019 - 02:49 م
إسلام شعراوي
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وجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو، وعلى الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر فى جميع أنحاء البلاد
وقال ""المسعود"، إن هذه الثورة هي ثورة شعبية من المقام الاول، قام بها ابناء الشعب المصرى لحماية أرضهم وعرضهم من براثن الجماعات الارهابية، وكان الهدف الأساسى لثورة 30 يونيو، هو مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، والرغبة الشعبية فى استعادة الهوية المصرية والحفاظ عليها، مُشيرًا إلى أن ٣٠ يونيو ثورة تدرس لكل شعوب العالم.
وأضاف عضو البرلمان، أن مصر عادت لها الريادة للقارة الإفريقية بخلاف الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة، والقيام بمشروعات قومية عملاقة والتي انعكست على مناخ الاستثمار وساهمت في تحسن الاقتصاد.
وقال ""المسعود"، إن هذه الثورة هي ثورة شعبية من المقام الاول، قام بها ابناء الشعب المصرى لحماية أرضهم وعرضهم من براثن الجماعات الارهابية، وكان الهدف الأساسى لثورة 30 يونيو، هو مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، والرغبة الشعبية فى استعادة الهوية المصرية والحفاظ عليها، مُشيرًا إلى أن ٣٠ يونيو ثورة تدرس لكل شعوب العالم.
وأضاف عضو البرلمان، أن مصر عادت لها الريادة للقارة الإفريقية بخلاف الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة، والقيام بمشروعات قومية عملاقة والتي انعكست على مناخ الاستثمار وساهمت في تحسن الاقتصاد.
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