أمانة الطائف تطلق القرعة الإلكترونية على ثلاث دفعات من المشمولين بالمنح

بدأت أمانة الطائف، اليوم الأحد، سحب القرعة الإلكترونية لثلاث دفعات من المشمولين بـ«المنح السامية»، مؤكدة أنه لا يوجد تدخل من جانب موظفي الأمانة في عملية الاختيار، ضمانًا للشفافية.





وفي بيان رسمي، نشرته الأمانة عبر صفحتها على «تويتر»، قالت: بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بدأت إجراءات سحب القرعة الإلكترونية للدفعة الأولى ممن صدرت لهم أوامر سامية، وعددهم 185 مواطنًا ومواطنة، وذلك بقاعة فندق «إنتركونتننتال الطائف»، من مجموع 578 مواطنًا ومواطنة من الحاصلين على المنح السامية.





وأشارت الأمانة إلى أن هناك 329 مواطنًا ومواطنة تتبقى لهم مساحات، لافتة إلى أن أعمال القرعة سوف تستمر ثلاثة أيام، مضيفة: لقد رحب آل هميل بكل المواطنين والمواطنات المشمولين بالقرعة، ممن استكملوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية للأمانة.





ولفتت الأمانة إلى أنه تم نشر أسماء الذين شملتهم المنح السامية، ودعتهم لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية، وذلك قبل موعد إجراء قرعة التخصيص، مشيرة إلى أن سيتم استقبال المجموعة الثانية يوم غد الإثنين، وعددهم 20 مواطنًا ومواطنة، والمجوعة الثالثة يوم الثلاثاء 29 شوال، وعدهم 193 مشمولًا في القاعة المخصصة لإجراء القرعة.



