أمير جازان يصدر قرارًا بتكليف 11 موظفًا لشغل مناصب قيادية
الأحد 30/يونيو/2019 - 02:46 م
Advertisements
Advertisements
أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الأحد، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف 11 موظفًا لشغل عدد من الوظائف القيادية، في مقدمتها اختيار موظف ليكون محافظًا لـ«العيدابي»، إضافة إلى 10 موظفين آخرين لتولي رؤساء مراكز وقيادات بديوان إمارة المنطقة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن القرار جاء على النحو التالي:
-تكليف الموظف معين بن عبدالعزيز الهويدي للعمل بالأمانة العامة لمجلس المنطقة.
Advertisements