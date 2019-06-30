ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمير جازان يصدر قرارًا بتكليف 11 موظفًا لشغل مناصب قيادية

الأحد 30/يونيو/2019 - 02:46 م
أمير جازان يصدر قرارًا بتكليف 11 موظفًا لشغل مناصب قيادية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الأحد، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف 11 موظفًا لشغل عدد من الوظائف القيادية، في مقدمتها اختيار موظف ليكون محافظًا لـ«العيدابي»، إضافة إلى 10 موظفين آخرين لتولي رؤساء مراكز وقيادات بديوان إمارة المنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن القرار جاء على النحو التالي:
 
-تكليف الموظف معين بن عبدالعزيز الهويدي للعمل بالأمانة العامة لمجلس المنطقة. 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو