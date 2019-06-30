أمير جازان يصدر قرارًا بتكليف 11 موظفًا لشغل مناصب قيادية

أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الأحد، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف 11 موظفًا لشغل عدد من الوظائف القيادية، في مقدمتها اختيار موظف ليكون محافظًا لـ«العيدابي»، إضافة إلى 10 موظفين آخرين لتولي رؤساء مراكز وقيادات بديوان إمارة المنطقة.





وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن القرار جاء على النحو التالي: