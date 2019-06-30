"الحج" تنظم دورة تدريبية لمنسوبيها استعدادًا لخدمة ضيوف الرحمن

نظمت وزارة الحج والعمرة، دورة تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج ١٤٤٠هـ، وذلك ضمن جهود تطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.





ونظمت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، أمس السبت، الدورة تحت عنوان «كيف أكون قدوة وأصنع التغيير»، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد «التوثيق الوطني للتدريب»، بمقر غرفة جدة. وسلَطت الدورة الضوء على دور الوزارة، وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان، وعظم المكان، في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.



