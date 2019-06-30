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انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الغد ولمدة 5 أيام

الأحد 30/يونيو/2019 - 02:43 م
انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الغد ولمدة 5 أيام
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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن انخفاضاً في درجات الحرارة تشهده مناطق المملكة يوم غد تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الاثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 3 إلى 4 درجات عما هي عليه الأيام الماضية.
وأضاف: يستمر لمدة 5 أيام بحيث يخف الحر قليلاً مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.
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