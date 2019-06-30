انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الغد ولمدة 5 أيام

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن انخفاضاً في درجات الحرارة تشهده مناطق المملكة يوم غد تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات.





وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الاثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 3 إلى 4 درجات عما هي عليه الأيام الماضية.