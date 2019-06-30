حملة مكبرة للتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة بدمياط

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، التابع لمحافظة دمياط، اليوم الأحد، برئاسة المهندس إبراهيم حسن، بشن حملة مكبرة استهدفت إزالة عدد من المخالفات ببعض المناطق بنطاق مركز كفر سعد، فى إطار تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتصدى لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فورا فى المهد وتطبيق القانون وبكل حسم على المخالفين.



حيث أسفرت تلك الحملة عن إزالة حالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة ٨٠ متر بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفر الغاب، وفى هذا السياق، قامت الوحدة أيضًا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتسليم الارض الى مسئول الحماية الزراعية بالقرية.



كما تم إزالة حالة تعدى على أرض أملاك دولة على مساحة ٦٠ متر بقرية الإسماعيلية، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وايقاف الأعمال المخالفة طبقا لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.