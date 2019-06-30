مراكز شباب ونوادي وحدائق أسيوط تستعد لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة مصر وأوغندا

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استعدت مراكز الشباب والنوادي الرياضية والحدائق العامة بمحافظة أسيوط لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب المصري ونظيره الأوغندي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد بتجهيز شاشات العرض والتلفاز كبيرة الحجم والكراسي لتوفير مناخ مناسب للجماهير خلال مشاهدة المباراة.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع الجهات المختلفة لتأمين أماكن التجمعات في مراكز الشباب على مستوى مدن ومراكز المحافظة بتوفير سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين مشاهدة المباراة، كما تم وضع شاشة عملاقة بحديقة الفردوس، موجهًا بتوفير خدمة مشاهدة جيدة للمواطنين أثناء عرض المباراة، والتأكد من جودة الصورة والصوت وكافة التجهيزات الأخرى من أجل استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين.



وأوضح محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إنه يتم فتح المنشآت الرياضية بـ 50 مركز شباب ونادي رياضي بمختلف مدن ومراكز المحافظة أمام الجماهير قبل المباراة بساعتين لاستقبال جماهير ومشجعي المنتخب المصري وتوفير كافة الخدمات للمواطنين من أجل متابعة المباريات بسهولة ويسر وبالمجان كما تقوم المديرية بتوزيع أعلام مصر على المشجعين في مباريات المنتخب المصري.